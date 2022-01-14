Белый дом подтвердил, что РФ готовит провокацию для военного вторжения в Украину

Белый дом 14 января подтвердил информацию, которая появилась в СМИ о подготовке РФ провокации для проведения нового военного вторжения в Украину.

– У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под ложным флагом на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях, – заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что у администрации президента Джо Байдена также есть данные о том, что дезинформационные сообщения об “украинских провокациях” уже начали распространять в российских государственных СМИ и соцсетях.

Интенсивность подобной активности, по словам Псаки, увеличилась на 200% с ноября. Она достигала 3500 постов и сообщений в день.

Спикер Белого дома также сообщила, что по данным США военные РФ планируют вторжение в период с середины января до середины февраля.