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Факты / Мир / Мировые новости

США и НАТО призывают РФ прекратить эскалацию агрессии против Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последующие совместные шаги после заседания Совета Россия-НАТО, состоявшегося 12 января.

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Соединенные Штаты и НАТО готовы снова провести дипломатические переговоры с Россией и выражают свою полную приверженность взаимному диалогу.

— Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом векторе и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины, — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от Москвы, которая должна выбрать либо путь эскалации и санкций, либо путь дипломатии.

Кроме того, Джен Псаки подтвердила появившуюся в СМИ информацию о подготовке РФ провокации для проведения нового военного вторжения в Украину.

По ее словам, Россия уже разместила группы оперативников для проведения сделок под чужим флагом на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях.

Источник: Госдепартамент США

Фото: Depositphotos

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