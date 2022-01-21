Наши действия отчетливые: США подтвердили планы о поставках вертолетов Ми-17 в Украину

В Белом доме подтвердили намерения США поставить в Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17.

Об этом 21 января во время пресс-брифинга заявила представитель администрации президента США Джен Псаки.

— Мы недавно сообщили Конгрессу США о намерении поставить (Украине — Ред.) вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент (США Джо Байден – Ред.) занимает выжидательную позицию. Наши действия в этом направлении достаточно четкие, – заявила Джен Псаки.

На днях о поставках в Украину пяти вертолетов Ми-17 сообщали американские СМИ. Первоначально эта авиация предназначалась для военных в Афганистане. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Перед этим источники телеканала CNN сообщали, что администрация президента США Джо Байдена предоставит $200 млн в дополнительную военную помощь Украине. Решение о выделении этих средств якобы было принято в конце 2021 года “без лишней огласки”.

Впоследствии американское издание Politico писало, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине радиолокационные системы и морское оборудование в рамках пакета дополнительной военной помощи, который был непублично утвержден в конце 2021 года.