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Факты / Мир / Мировые новости

Не время ждать: США созывают заседание Совбеза ООН из-за ситуации на границе Украины

Татьяна Забожко редактор ленты
постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд

Соединенные Штаты Америки созвали открытое заседание Совета Безопасности ООН на понедельник, 31 января.

Инициировала проведение заседания постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как говорится в ее заявлении, Соединенные Штаты созвали заседание после недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности.

Обсудить 31 января нужно, отмечает Линда Томас-Гринфилд, чрезвычайно важный вопрос для международного мира и безопасности – угрожающее поведение России против Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси.

– Более 100 тыс. российских военнослужащих размещены на границе с Украиной, а Россия участвует в других дестабилизирующих акциях, направленных против Украины, что составляет очевидную угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН, – сообщает постоянный представитель США при ООН.

Линда Томас-Гринфилд отмечает: поскольку продолжается процесс неустанной дипломатии для деэскалации напряженности перед лицом серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности, Совет Безопасности ООН является решающим местом для дипломатии.

По ее убеждению, члены Совета Безопасности должны четко изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.

Кроме того, в повестке дня будут основные обязательства и принципы международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

– Не время ждать и наблюдать. Сейчас требуется полное внимание Совета, и мы с нетерпением ждем прямого и целенаправленного обсуждения в понедельник, – подчеркивает Линда Томас-Гринфилд.

Две недели назад постоянный представитель США при ООН отмечала, что Соединенные Штаты видят шаги РФ к вторжению на территорию Украины, поэтому совместно с партнерами и союзниками прорабатывают варианты действий в ответ на шаги России.

Источник: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations

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