Соединенные Штаты видят шаги РФ к вторжению на территорию Украины. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, ей хотелось бы верить заверениям замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что у России нет планов захватить Украину, однако все их действия свидетельствуют об обратном.

– Если они решат не двигаться после двух проведенных переговоров с президентом США Джо Байденом, это будет хорошо. Но мы будем продолжать готовиться и планировать ответ, если РФ осуществит какие-то действия против Украины, – отметила Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, в настоящее время Соединенные Штаты пристально следят за наращиванием российских войск возле границы Украины и совместно с партнерами и союзниками прорабатывают варианты действий в ответ на шаги России.

– Наша цель – найти дипломатический путь для предотвращения конфликта, именно поэтому президент Джо Байден поручил нашим дипломатам работать интенсивно и прагматично, чтобы выяснить, возможно ли это, – сказала она.

Постоянная представительница США при ООН заверила, что во время двусторонних переговоров с РФ в Женеве 10 января американская делегация четко заявила: если Россия выберет путь конфликта, Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками готовы обеспечить огромные потери для экономики России, усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах и увеличить оборонную помощь Украине.

– В ближайшие дни Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического решения ситуации, – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

10 января в Женеве состоялись двусторонние переговоры США и России.

На 12 января запланировано заседание Совета НАТО – Россия. Участники должны обсудить европейскую безопасность и наращивание войск РФ у границ Украины.

Исчтоник: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations