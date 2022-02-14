Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает очевидным, что президент России Владимир Путин планирует повторное масштабное вторжение на территорию Украины.

Он убежден, что весь мир находится на краю пропасти на фоне угрозы, исходящей от Российской Федерации.

— Я думаю, что доказательства достаточно очевидны. Около 130 тыс. военных находятся на границе с Украиной, – заявил премьер-министр Британии.

Джонсон предупредил европейских союзников и партнеров об опасной ситуации, угрожающей Украине и миру. По его мнению, в случае масштабного нападения России весь мир останется на краю бездны.

– Мы стоим на краю пропасти. Но у президента Путина еще время сделать шаг назад, — убежден Джонсон.

Британский премьер-министр призвал президента России к деэскалации, достижению мира в Украине и мире. Есть четкие доказательства, что Россия планирует вторжение, отметил Джонсон.

Некоторые сообщения СМИ свидетельствуют, что разведка США считает, что военные действия могут начаться уже в среду. По словам Джонсона, у границ Украины в настоящее время находятся около 130 тыс. российских военных.