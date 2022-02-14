Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день поднимут государственный флаг на домах и постройках во всех населенных пунктах Украины.

Об этом идет речь в указе №53/2022 от 14 февраля 2022 года на сайте Офиса президента. Согласно документу, 16 февраля в 10.00 исполнят государственный гимн Украины.

– Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — подчеркнул он.

Президент призвал зарубежные дипломатические учреждения провести имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

— Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Кроме того, Кабмин должен разработать меры по созданию единой информационной платформы UАразом, чтобы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации безопасности и возможных угроз.

Глава государства постановил Кабинету министров за один день утвердить план мер по обеспечению с 1 марта повышения денежного обеспечения военных Вооруженных сил Украины на 30%. Кабмин должен довести до 20% повышения зарплаты пограничников и нацгвардейцев.