Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение о переносе американского посольства из Киева во Львов.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, это временная мера.

— У меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев во всем мире, и это, конечно, включает наших коллег, служащих на наших постах за рубежом. Я и моя команда постоянно анализируем ситуацию в области безопасности, чтобы определить, когда осторожность требует изменения позиции. Учитывая это, мы находимся в процессе временного перемещения операций нашего посольства в Украине из посольства в Киеве во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил, — заявил госсекретарь.

Он заявил, что посольство будет продолжать взаимодействовать с украинским правительством, координируя дипломатическое взаимодействие в Украине.

Энтони Блинкен добавил, что США продолжают интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

— Эти взвешенные меры предосторожности ни в коей мере не подрывают нашу поддержку или приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, — сказал глава Госдепа.

Он отметил, что Вашингтон продолжает дипломатические переговоры с российским правительством после телефонной беседы президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Этони Блинкен добавил, что он лично продолжает аналогичную коммуникацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Путь к дипломатии остается доступным, если Россия решит действовать добросовестно. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия, — сказал госсекретарь США.

Он в очередной раз призвал всех оставшихся в Украине американских граждан немедленно покинуть страну.

Ранее стало известно, что ФРГ переносит свое генеральное консульство из Днепра во Львов на фоне сообщений о возможном новом российском вторжении. Впоследствии стало известно, что аналогичные действия предприняли Канада и Австралия.

Со своей стороны, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас и посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс сообщили, что остаются в нашем государстве.