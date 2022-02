Канада и Австралия временно переносят деятельность своих посольств из Киева во Львов на фоне сообщений о возможной новой волне военной агрессии со стороны России.

Как сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, Канада перемещает свой дипломатический персонал во Львов – во временный офис.

Работа канадского посольства в Киеве будет временно приостановлена.

Given the continued deterioration of the security situation, we will be moving our operations to a temporary office in Lviv and temporarily suspending operations at our embassy in Kyiv, Ukraine.

Canada's diplomatic presence and strong engagement in Ukraine will continue.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 12, 2022