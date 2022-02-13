Канада и Австралия временно переносят деятельность своих посольств из Киева во Львов на фоне сообщений о возможной новой волне военной агрессии со стороны России.

Как сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, Канада перемещает свой дипломатический персонал во Львов – во временный офис.

Работа канадского посольства в Киеве будет временно приостановлена.

– Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное наращиванием российских войск на границе Украины, мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве. Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться, — подчеркнула Мелани Жоли.

Given the continued deterioration of the security situation, we will be moving our operations to a temporary office in Lviv and temporarily suspending operations at our embassy in Kyiv, Ukraine. Canada’s diplomatic presence and strong engagement in Ukraine will continue. pic.twitter.com/uGepmHkPzc — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 12, 2022

Канада намерена возобновить работу своего посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в нашем государстве “позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность сотрудников”.

Пока же услуги гражданам Канады будут предоставлять из временного офиса во Львове по предварительной записи.

Жоли также призвала канадцев избегать поездок в Украину, а тех, кто уже находится в нашем государстве, покинуть его.

Аналогичное сообщение обнародовала министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн. Эта страна также переводит свой дипломатический персонал во временный офис во Львове.

– Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное наращиванием российских войск на границе с Украиной, правительство дало распоряжение о выезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановило работу нашего посольства в Киеве. Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове, – отметила Мэрис Пэйн.

Она также призвала граждан Австралии покинуть Украину, аргументируя это тем, что условия безопасности “могут измениться в кратчайшие сроки”.

Пэйн подчеркнула, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Due to the build up of Russian troops on #Ukraine’s border, ???????? is directing the departure of its Embassy staff in Kyiv, temporarily suspending operations there & will be moving to Lviv. We continue to advise ????????s to leave immediately by commercial means.https://t.co/Ab29tFDp3g — Marise Payne (@MarisePayne) February 12, 2022

В то же время высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что дипломатические представительства ЕС и его стран-членов остаются в Киеве и продолжают работать.

– Дипломатические миссии Евросоюза и его государств-членов не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают поддерживать граждан ЕС и сотрудничать с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям корректируются с учетом ситуации с безопасностью, — отметил Боррель в Twitter.

Diplomatic missions of EU & its Member States are not closing. They remain in Kyiv & continue to operate in support to EU citizens & cooperation w/ Ukrainian authorities.

Staff presence & travel advice are being adjusted in view of security circumstances. https://t.co/syVurTQVHJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 12, 2022

Накануне стало известно, что Германия переносит свое генконсульство из Днепра в Львов на фоне сообщений о возможной военной эскалации со стороны РФ.

Госдепартамент США приказал уехать из американского посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.

В то же время, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании Мелинда Симмонс заявили, что остаются в нашем государстве.

Источник: МИД Канады, МИД Австралии, Жозеп Боррель