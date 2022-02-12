Германия переносит свое генконсульство из Днепра во Львов. Об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел ФРГ.

Посольство в Киеве продолжает работать.

— Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, размещенный там. Наше генеральное консульство в Донецке, которое находится в Днепре с 2014 года, временно перемещено во Львов, — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее правительство Германии опубликовало предупреждение для своих граждан – немцам рекомендуют не ехать в Украину.

Представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании заявили, что остаются в Украине.

Напомним, что Госдепартамент Америки выдал распоряжение выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину.

Источник: МИД Германии