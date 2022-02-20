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Байден созвал заседание Совета нацбезопасности из-за напряжения на границах Украины

Юля Захарченко редактор ленты
джо байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил созвать заседание Совета национальной безопасности Белого дома из-за напряженной ситуации возле границ Украины. Российская Федерация продолжает наращивать войска и нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о брифингах президента Байдена о ситуации вокруг Украины.

Заседание Совета нацбезопасности Белого дома запланировано на 20 февраля 2022 года. На встрече планируют обсудить российскую агрессию против Украины.

– Команда по национальной безопасности подтвердила, что Россия может начать атаку на Украину в любой момент, – сообщила она.

Джо Байден заявил, что готов встретиться для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На 24 февраля запланирована встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.

19 февраля президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что Украина хочет мира на Донбассе и возвращения оккупированных Российской Федерацией территорий. Он готов к встрече с главой Кремля в любых возможных форматах, чтобы вернуться к режиму тишины в зоне ООС.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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