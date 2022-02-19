Правительство Украины готово проводить переговоры о завершении войны на Донбассе во всех возможных форматах и ​​на всех площадках. Украина призывает президента России Владимира Путина к миру и возвращению временно оккупированных территорий в восточных областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности подчеркнул, что не имеет значения, в какой точке мира договариваться о мире.

– Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин – мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно с участием четырех стран, семи или 100. Самое главное – чтобы среди них были Украина и Россия, – подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден, что мир и восстановление территориальной целостности нужны не только Украине, но всему миру.

— Надеюсь, никто не думает об Украине как удобном и вечном буфере между Западом и РФ. Этого никто не допустит. Иначе появится вопрос – кто следующий? Страны НАТО будут вынуждены защищать друг друга, – отметил президент Украины.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Запад ограничит России доступ к финансовым рынкам, если РФ решит совершить масштабное нападение на Украину.

Накануне президент Америки Джо Байден сообщил, что у него есть причины считать, что Владимир Путин уже принял решение о масштабном вторжении на территорию Украины.