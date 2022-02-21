Встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным, а также госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоятся, если не произойдет полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также она напомнила, что Джо Байден неоднократно давал понять, что Соединенные Штаты стремятся продолжать дипломатию до момента начала вторжения.

– Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не продолжит военные действия. После этой встречи президент Джо Байден в целом согласился на встречу с Путиным, но опять же, если не произойдет дальнейшего вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии, – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Джен Псаки добавила, что США готовы применить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо дипломатии выберет войну.

– Сейчас, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину, – сказала представитель Белого дома.

О готовности Джо Байдена встретиться для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стало известно 19 февраля.

Встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым запланирована на 24 февраля.