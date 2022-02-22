ЕС ввел санкции против РФ из-за признания так называемых ЛДНР

В Евросоюзе объявили о санкциях против 351 депутата Госдумы РФ, а также 27 физических и юридических лиц в связи с признанием Россией фейковых республик “ЛНР” и “ДНР”.

Но президента РФ Владимира Путина в этом списке нет, заявил на брифинге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, этот пакет санкций единогласно одобрили все страны-члены ЕС.

– Меры ударят по России, и ударят сильно, – отметил Боррель.

Санкции ЕС коснутся также доступа РФ на европейские рынки капитала, то есть затронут банки, которые финансируют российские операции на украинском Донбассе.

22 февраля санкции против России из-за признания так называемых ЛДНР ввела также Великобритания.

Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что санкционное давление на Москву усилится, если она откажется от деэскалации.

По ее словам, Великобритания ограничит возможности РФ и российских компаний привлекать средства на своих рынках, запретит экспорт ряда высоких технологий и еще больше изолирует российские банки от мировой экономики.

Германия же пообещала остановить сертификацию российского газопровода Северный поток-2, без которой его не смогут запустить.