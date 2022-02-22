Максимальные ставки Кремля: чем опасно признание “Л/ДНР” Россией

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании псевдореспублик под названием “Л/ДНР”.

Многие считают, что это ставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта и может завершиться чем-то вроде заморозки ситуации в Грузии. Но действительно ли все так плохо?

Конец “Минска”

Первое, о чем упоминается после признания Россией террористических республик, это создание проблем для дипломатического урегулирования конфликта.

Политолог Игорь Рейтерович говорит, что Минские договоренности первыми попадают под удар.

– Понятно, что “Минска” уже нет. Даже если теоретически представить себе, что можно как-то удержать ситуацию в том формате, который был, то Россия будет все равно говорить о прямых переговорах с так называемыми “ЛНР” и “ДНР”. Нужно спокойно это воспринимать и начать переговоры о новых форматах, сценариях возвращения оккупированных территорий, — объясняет Рейтерович.

В своем обращении к народу президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина остается преданной дипломатическому разрешению конфликта. Так что в ближайшее время наше государство активизирует усилия по мирному урегулированию ситуации.

– Мы хотим мира и последовательны в своих действиях. Сегодня МИД направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ… Также инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки, — сказал президент.

Но уже утром 22 февраля глава государства заявил о рассмотрении возможности расторжения дипломатических отношений с государством-агрессором.

Сейчас трудно сказать, насколько успешными будут попытки Украины сохранить дипломатический путь.

Во время своего выступления Путин неоднократно давал понять, что Россия не хочет идти на переговоры с Киевом, и обещал показать “настоящую декоммунизацию”.

Кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что признание псевдореспублик Москвой вводит нас в новую реальность, в которой Минск просто невозможно реализовать, даже если РФ не исключает его как механизм для урегулирования конфликта.

– Соглашения никто не отменял, но ситуация изменилась, что влияет и на организационные модели Минского процесса — Нормандский формат и ТКГ. Минск в этой ситуации дополнительно “подвешивается”. Апеллировать к его выполнению в нынешних условиях будет намного сложнее, — высказывает мнение эксперт.

Новая дипломатия и санкции

Хотя Украина и большинство союзников верят в дипломатические усилия, действия России не останутся без ответа.

Франция, Великобритания, Канада, Япония, Польша, Литва, Австрия и Соединенные Штаты настойчиво заговорили о введении новых санкций против РФ.

Великобритания уже ввела первый пакет санкций и осудила действия России.

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Президент США Джо Байден подписал указ о запрете инвестиций и торговли с псевдореспубликами. Но вряд ли на этом следует останавливаться, считает политолог Олег Саакян.

– Надеюсь, что вдогонку еще будет пакет санкций от США. Санкции, подписанные Байденом, выглядят слишком слабыми, что придает позиции Соединенных Штатов еще больше неуверенности. Если последующих шагов не будет, это станет дополнительным фактором деморализации как Украины, так и США, — подчеркивает Саакян.

Спрашивается: что делать в случае “констатации смерти” нынешних форматов по урегулированию конфликта на востоке Украины?

Рейтерович считает, что в таком случае даже начало нового диалога с Россией по поводу дипломатического разрешения конфликта может затянуться на годы.

Возможно, долгое время усилия будут направлены лишь на взаимодействие с нашими международными партнерами. Например, можно создать формат вроде Крымской платформы или же расширить ее.

— У нас есть Крымская платформа, которая неплохо стартовала. В каком-то таком формате можно говорить о возвращении всех оккупированных территорий, а не только Крыма. Логика будет примерно такой: мы не признаем факт оккупации, так же, как и Запад, вводим санкции, сдерживаем российские войска и постоянно поднимаем вопрос вывода войск РФ, — объясняет Рейтерович.

All-in Кремля

Складывается впечатление, что сейчас Россия пытается поднять ставки. Военное руководство Украины уверяет, что пока никаких перемен для нас нет.

Мы и дальше продолжим оборонять свою территорию, просто враг теперь не будет маскироваться под “Л/ДНР”.

– То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо, — говорится в обращении министра обороны Алексея Резникова.

По мнению экспертов, последние шаги Кремля – это попытка максимально поднять ставки, показать, что он якобы готов к чему-то большему.

– Россия максимально повысила ставки. Она поняла, что их неадекватные требования по созданию новой системы безопасности, гарантии невступления Украины в НАТО не сработали. Они решили показать, что им плевать на предварительные договоренности… Они этот инструмент давления на Запад не просто сохранили, а усилили, – отмечает Рейтерович.

Такое время для осуществления своего плана Путин избрал не просто так. По мнению Якубина, нынешние действия президента РФ ударят по его рейтингу.

Но не настолько, чтобы он не смог восстановить его до следующих выборов.

— У Путина решили переформатировать модель взаимодействия с Западом… Путин решил, что не намерен плыть по течению. Выборы в Госдуму прошли, потенциальные выборы президента РФ — в 2024 году. Даже какие-то электоральные потери за это время можно будет отыграть, – поясняет кандидат политических наук.

Саакян же говорит о том, что сейчас мы стоим на развилке, и сценарии развития событий далеко не самые лучшие.

— Остается развилка на два сценария, по которым может пойти Россия. Первый – активизация боевых действий, “обоснование” которых Путин изложил в почти часовом выступлении… Второй сценарий – РФ закрепляется на нынешних рубежах, войска вводят на оккупированные территории, не наращивается интенсивность обстрелов, и Россия выходит на определенный формат переговоров, в котором пытается в ультимативной форме поставить Украину перед условным Минском-3, — считает политолог.

На дипломатическом фронте Украине нужно активизировать усилия, чтобы против России ввели болезненные санкции и попытались снова усадить ее за стол переговоров.

В то же время мы должны оставаться бдительными и постоянно наблюдать за ситуацией на востоке страны. В самом худшем случае нас ждет обострение гибридной войны, а вот его масштабы будут зависеть от имперских амбиций Путина и реакции Запада.