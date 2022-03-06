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Факты / Мир / Мировые новости

В Украине идет война: Папа Римский опроверг российскую пропаганду и призвал к миру

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Папа Римський

Папа Франциск заявил, что отправил в Украину двух кардиналов, что является очень необычным шагом. Понтифик сказал в воскресенье, что “Святой Престол готов сделать все, чтобы послужить миру”.

Он отправил в Украину с помощью кардинала Конрада Краевски и кардинала Михаэла Черни, который возглавляет папскую канцелярию, занимающуюся вопросами миграции, милосердия, справедливости и мира.

Понтифик сказал, что они представляют его и всех христиан с посланием, что “война — это безумие”.

Папа Франциск назвал Украину “страной-мучеником”, призвав прекратить насилие, создать гуманитарные коридоры и вернуться к переговорам.

— В Украине текут реки крови и слез. Это не просто “военная операция”, а война, сеющая смерть, разрушение и несчастье, – сказал он в своем традиционном воскресном обращении.

Однако, как это было в течение всего 11-дневного конфликта, Папа не осудил публично Россию за ее вторжение.

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Источник: Politico

Фото: Getty Images

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