Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают работу в России

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщили на сайте компании.

– Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине, – говорится в заявлении Coca-Cola.

Компания заявила, что продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события.

Стоит отметить, что ранее Coca-Cola критиковали и бойкотировали из-за нежелания покидать рынок РФ.

И основной конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo приостановит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России.

По данным Reuters, в Украине PepsiCo также останавливает операции для предоставления возможности работникам найти убежище.