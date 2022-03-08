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McDonald’s підтримав Україну і закрив 850 ресторанів в Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
McDonald’s підтримав Україну і закрив 850 ресторанів в Росії

Відома американська корпорація McDonald’s виступила на підтримку України і закрила усі 850 ресторанів на території Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 8 березня на сайті McDonald’s.

– Конфлікт в Україні завдав невимовних страждань невинним людям. Ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир. Нашим пріоритетом номер один з початку цієї кризи були і залишаться люди, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку війни в Україні, незважаючи на зупинку роботи українських ресторанів McDonald’s, усі працівники продовжують отримувати зарплатню. Більше того, McDonald’s пожертвував $5 млн українцям, що працюють у компанії.

Щодо McDonald’s Russia, то у компанії зазначили, що на них працювали понад 62 тис. росіян: наразі усі вони залишилися без роботи.

Гендиректор McDonald’s підкреслив, що “не може передбачити”, коли росіяни зможуть очікувати на повернення компанії в РФ.

Фото: Depositphotos

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