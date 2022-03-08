Відома американська корпорація McDonald’s виступила на підтримку України і закрила усі 850 ресторанів на території Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 8 березня на сайті McDonald’s.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz — McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022

– Конфлікт в Україні завдав невимовних страждань невинним людям. Ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир. Нашим пріоритетом номер один з початку цієї кризи були і залишаться люди, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку війни в Україні, незважаючи на зупинку роботи українських ресторанів McDonald’s, усі працівники продовжують отримувати зарплатню. Більше того, McDonald’s пожертвував $5 млн українцям, що працюють у компанії.

Щодо McDonald’s Russia, то у компанії зазначили, що на них працювали понад 62 тис. росіян: наразі усі вони залишилися без роботи.

Гендиректор McDonald’s підкреслив, що “не може передбачити”, коли росіяни зможуть очікувати на повернення компанії в РФ.