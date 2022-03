Відома американська корпорація McDonald’s виступила на підтримку України і закрила усі 850 ресторанів на території Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 8 березня на сайті McDonald’s.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz

— McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022