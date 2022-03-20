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Факты / Мир / Мировые новости

Прекратите эту отвратительную войну в Украине! Папа Римский обратился к мировым лидерам

Валентина Летяк редактор ленты
Папа Римський

Бессмысленное кровопролитие, разорение и жестокость, которые принесла Россия в Украину, нужно немедленно остановить – Папа Римский Франциск в очередной раз обратился к лидерам государств.

– Не прекращается полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну, – написал понтифик в Twitter.

 

Ранее Папа Римский Франциск отверг утверждение России о проведении “специальной операции” в Украине и назвал происходящее настоящей войной, сеющей смерть, разрушения и несчастье.

Украину же понтифик назвал страной-мучеником и призвал прекратить насилие, создать гуманитарные коридоры и вернуться к переговорам.

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Фото: Getty Images

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