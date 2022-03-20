Прекратите эту отвратительную войну в Украине! Папа Римский обратился к мировым лидерам

Бессмысленное кровопролитие, разорение и жестокость, которые принесла Россия в Украину, нужно немедленно остановить – Папа Римский Франциск в очередной раз обратился к лидерам государств.

– Не прекращается полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну, – написал понтифик в Twitter.

Не припиняється сповнена насильства агресія проти #України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну. #Мир — Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022

Ранее Папа Римский Франциск отверг утверждение России о проведении “специальной операции” в Украине и назвал происходящее настоящей войной, сеющей смерть, разрушения и несчастье.

Украину же понтифик назвал страной-мучеником и призвал прекратить насилие, создать гуманитарные коридоры и вернуться к переговорам.