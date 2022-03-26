Президент США Джо Байден, который пребывает с визитом в Польше, назвал главу Кремля Владимира Путина мясником.

После встречи с украинскими беженцами в Польше Байден вышел к журналистам. Репортер поинтересовался у президента США, что он думает о Путине, глядя на украинских беженцев.

Джо Байден ответил кратко, но емко: Он мясник.

Сложно не согласится, зная, сколько ракеты Путин запустил по жилым домам, больницам и т.д.

Кстати, это не первый раз, когда глава Белого дома нелестно отзывается о Путине. Ранее он назвал его убийцей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, мол, дипломатия не разрешает такие высказывания в адрес главы государства.

Хотя странно, что о дипломатии заикается страна, развязавшая кровавую войну в Украине.