2+2: в Варшаве состоялись переговоры Кулебы и Резникова с Блинкеном и Остином

На фоне полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, в Варшаве состоялись американо-украинские переговоры в формате 2+2, о чем сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022