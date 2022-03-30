Германия готова выступить гарантом безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, что его страна “в целом” готова выступить гарантом безопасности Украины. Такое заявление он сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Об этом рассказал спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт, пишет Reuters.

Олаф Шольц продемонстрировал общую готовность по поводу роли гаранта безопасности в телефонном разговоре с Зеленским, — заявил спикер правительства Германи.

Однако Гебестрейт уточнил, что не хочет спекулировать о том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент. Дело в том, что для Украины именно военный компонент является главным.