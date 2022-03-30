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Факты / Украина

Договор о гарантиях безопасности: Подоляк заявил, что на конкретику выйдут в считанные дни

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Михайло Подоляк

В переговорах Украины с Россией на конкретику по мирному договору удастся выйти за считанные дни.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

— Украина должна получить фундаментальные, ключевые гарантии безопасности, чтобы у нас не было еще одной войны. Поэтому, я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально за считанные дни. И он устроит, я так понимаю, все страны-гаранты, — отметил он.

По словам Подоляка, украинские переговорщики считают, что через два-четыре дня уже будет окончательная версия проекта, которую утвердят россияне, например, со своими замечаниями, и можно будет выйти на следующий раунд переговоров.

Также он добавил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским формула договора безопасности как раз позволяет отойти от классического двустороннего договора о мире между Украиной и Россией.

— Мы считаем, что двусторонний договор с Россией будет не очень гарантирован с точки зрения, что Россия всегда может нарушить двусторонние договоренности. Но в многостороннем договоре где Россия возьмет на себя обязательства, в том числе и перед другими странами-гарантами, мы считаем, что это возможность и российской стороне выйти из войны, — заявил Подоляк.

По его мнению, российскую сторону устраивает договор о гарантиях безопасности, который предложила Украина.

29 марта делегация Украины по результатам переговоров с РФ в Стамбуле объявила предложение подписать международный договор о гарантиях безопасности.

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