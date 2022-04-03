С начала апреля этого года страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) не импортируют природный газ из страны-агрессора России.

Об этом проинформировал Улдис Барисс – глава правления оператора системы природного газа в странах Балтии АО Conexus Baltic Grid (Conexus).

Он отметил, что поскольку российский газ с начала этого месяца не поступает в Латвию, Литву и Эстонию, обеспечение этих стран голубым топливом производится из Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского хранилища природного газа.

Улдис Барисс подчеркнул, что требование РФ об оплате за поставленный ею природный газ только в рублях стало сигналом о необходимости резко сократить зависимость от российского голубого топлива, поскольку на Москву больше нельзя полагаться. По его словам, ультиматум РФ фактически ускорил путь стран Балтии к энергетической независимости.

– Хотя сомнения в том, что на российские поставки можно положиться, были, эти события ясно демонстрируют, что с точки зрения безопасности больше нет никакой уверенности. С точки зрения энергетической безопасности следует однозначно решить вопрос строительства второго терминала сжиженного природного газа, и чем быстрее, тем лучше, – рассказал Барисс.

Он добавил, что сейчас уже следует думать, как создать запасы газа на зиму для стран Балтии.

Отказ трех стран Балтии от российского газа уже прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что первой страной Евросоюза, принявшей такое решение, стала Литва, а впоследствии появилось заявление Улдиса Барисса по другим балтийским странам.

Ермак подчеркнул, что это должно стать примером для других государств Евросоюза.

– Страны Балтии отказались от российского газа… Прекрасный пример для стран ЕС. Эмбарго на энергоресурсы РФ должно быть абсолютным, поскольку мы вместе должны остановить зло, обрушив экономику Кремля, — отметил руководитель ОПУ.

Как известно, Украина неоднократно призывала страны мира ввести полное эмбарго на российские энергоносители из-за развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства.

Накануне стало известно, что Литва первой из стран ЕС с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России. Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркнул, что это шаг к энергонезависимости Литвы.

Источник: LSM.lv, Deutsche Welle, Андрей Ермак