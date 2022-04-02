Литва стала первой страной ЕС, с начала апреля полностью прекратившей импорт газа из России.

В Министерстве энергетики Литвы отметили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, 2 апреля импорт российского газа в Литву из-за интерконнектора с Беларусью был нулевым.

Свои потребности сейчас Литва будет удовлетворять благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Также Литва может перекачивать газ из Латвии, а с 1 мая через интерконнектор с Польшей.

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Министр энергетики Дайниус Крейвис заявил, что этот шаг революционный для энергонезависимости Литвы.

— Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, позволяющие нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.