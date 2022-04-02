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Факты / Мир / Мировые новости

Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от газа из РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от газа из РФ

Литва стала первой страной ЕС, с начала апреля полностью прекратившей импорт газа из России.

В Министерстве энергетики Литвы отметили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, 2 апреля импорт российского газа в Литву из-за интерконнектора с Беларусью был нулевым.

Свои потребности сейчас Литва будет удовлетворять благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Также Литва может перекачивать газ из Латвии, а с 1 мая через интерконнектор с Польшей.

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Министр энергетики Дайниус Крейвис заявил, что этот шаг революционный для энергонезависимости Литвы.

— Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, позволяющие нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

 

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Фото: Depositphotos

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