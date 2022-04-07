Большенство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию касательно полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Как сказано на сайте ЕП, 7 апреля “за” соответствующую резолюцию проголосовали 513 европарламентариев, когда лишь 22 отдали голос “против” и 19 воздержались.

Евродепутаты призвали к дополнительным санкциям, включая “немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа”.

Парламент ЕС выразил возмущение по поводу сообщений о зверствах российских вооруженных сил и потребовал привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

— Это должно сопровождаться планом по обеспечению безопасности энергоснабжения ЕС, а также стратегией отмены санкций в случае, если Россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины, — говорится в сообщении.

Отметим, что резолюция носит рекомендательный характер.

— Существующие санкции должны быть полностью и эффективно реализованы во всем ЕС и международными союзниками ЕС в первоочередном порядке, — настаивают евродепутаты.

Исключение России из G20 и других организаций

Кроме G20, члены Европарламента призвали лидеров ЕС исключить Россию из многосторонних организаций, таких как КПЧ ООН, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и другие, “что стало бы важным знаком того, что международное сообщество не вернется к привычным отношениям с государством-агрессором”.

Для более эффективного влияния санкций, Европейский парламент требует исключить российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды Евросоюза и швартоваться в портах ЕС, а также запретить автомобильные грузоперевозки из России и Беларуси.

Европарламентарии также требуют арестовать “все активы, принадлежащие российским чиновникам или олигархам, связанным с режимом Путина, их доверенным лицам и ставленникам Кремля, а также активы в Беларуси, связанные с режимом Лукашенко”.

Указывая на участие Беларуси в войне против Украины, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были зеркальным отражением санкций, введенных против России, чтобы закрыть любые лазейки, позволяющие Владимиру Путину использовать помощь Александра Лукашенко для обхода санкций.

Поставки вооружений в Украину должны быть увеличены

Европарламентарии ссылаются на шокирующие зверства, “которые, несомненно, являются военными преступлениями”, совершенные российскими войсками в Украине, в частности в Буче, и полное или почти полное разрушение Мариуполя, Волновахи и других городов и сел.

Они подчеркнули, что виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, и призвали к созданию специального трибунала ООН по преступлениям в Украине.

Парламент Европы подчеркнул, что поставки оружия должны быть продолжены и увеличены, чтобы Украина могла эффективно защищаться.

Европарламентарии также поддержали дальнейшую оборонительную помощь, предоставляемую украинским вооруженным силам индивидуально странами-членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира.

Отмечая, что около 6,5 млн украинских граждан стали внутренне перемещенными лицами, а более 4 млн покинули страну из-за войны, евродепутаты призвали к созданию безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, спасающихся от бомбардировок, и к укреплению сетей гуманитарной помощи ЕС в Украине.

Они осуждают риторику России, намекающую на то, что она может прибегнуть к использованию оружия массового поражения, и подчеркивают, что любое такое применение будет иметь самые серьезные последствия.

Источник: Европейский парламент