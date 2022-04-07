Ситуация на топливном рынке: будет ли дефицит горючего и какие цены ждут Украину

Российские захватчики ежедневно обстреливают наши нефтебазы. Они уничтожили и единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Поставлять горючее сложно еще и из-за блокировки морских портов. Так оккупанты пытаются не только оставить без топлива нашу военную технику, но и сорвать посевную и повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

Будет ли дефицит горючего и какие цены нас ждут – читайте в материале Фактов ICTV.

В прошлом году Кременчугский нефтеперерабатывающий завод обеспечивал стране более трети горючего, но несколько дней назад оккупанты уничтожили его.

Кроме того рашисты бьют по нашим нефтебазам – вчера ночью дотла сгорела нефтебаза на Днепропетровщине, в которую попала российская ракета.

– Они почти каждый день пытаются попасть в инфраструктуру, которая перерабатывает и хранит нефтепродукты, где-то удается, где-то не удается, – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Беларуси. Теперь почти все завозят из Европы, железной дорогой и бензовозами – ведь наши порты заблокировали оккупанты.

В первые дни масштабных военных действий дефицит возник и в самой Европе, там были растеряны.

Однако первый шок прошел. Пустых стелл и километровых очередей на заправки – уже нет.

На Закарпатье завозили горючее из Европы, так как это ближе, однако переориентироваться пришлось и им: Венгрия отказалась продавать горючее, якобы боясь дефицита.

– Мы теперь завозим в основном из Литвы. Доставка дорого стоит, потому что нужно платить за все автобаны, проезды, – прокомментировал ситуацию совладелец небольшой сети закарпатских заправок Михаил Попович.

Подорожало горючее и в Европе, так как около четверти нефти в Евросоюз поступает из России. Но из-за агрессии рашистов европейские компании бойкотируют их кровавую нефть.

Танкеры оккупантов не пускают в порты и даже не позволяют дозаправиться. Пока российской нефти ищут замену, США решили продавать свою из резервов, чтобы стабилизировать цены.

– Они высвобождают свои резервы для того, чтобы прекратить спекуляции на рынке, для того, чтобы остановить панику, которая сейчас существует, – рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Вскоре на наших заправках появится и американский дизель – впервые в истории.

– Эти объемы, которые будут поступать из Соединенных Штатов, полностью покрывают потребности как посевной, так и потребителей, – утверждает Зеркаль.

Горючее для посевной обещал поставлять Украине Азербайджан. Правда, пока что завезти его оттуда сложно.

– У Азербайджана есть ресурсы на море. Надо найти порт, где можно перевалить это горючее. Надо найти подвижной состав, чтобы довезти до границы. Надо найти переход, который горючее перельет из одних вагонов в другие. Потому что у нас разные пути с Евросоюзом, – пояснил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Из-за усложненной логистики и без того дорогое горючее доезжает в Украину чуть ли не золотым.

Правительство уже отменило акциз и снизило НДС с 20 до 7%. Благодаря этому бензин подешевел на 10 гривен, а дизель на 8.

Цены на АЗС правительство взяло под контроль. Правда, поэтому компании, особенно небольшие, которым закупки обходятся дороже, уже работают в убыток.

– Выходит цена 38,70, а госрегулирование нас заставляет продавать за 37,43. Понятно, что предприятие так не может функционировать, – пояснил Михаил Попович.

Некоторые специалисты говорят, чтобы избежать дефицита горючего, следует отменить государственное регулирование цен. Хотя бы на период посевной. Чтобы выгодно импортировать было всем. Ведь каждый бензовоз сейчас – на вес золота! Однако государство пока что на это не идет – вероятно, боится ценового шока.

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