После заявления Финляндии и Швеции о намерении вступить в НАТО начали появляться видео, свидетельствующие о том, что Россия начинает стягивать к финской границе тяжелое вооружение, в том числе ракетные системы.

Еще после самих заявлений этих стран Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki. WATCH HERE: pic.twitter.com/W7QRFoMw9e — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022

На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны движутся по дороге ракетные комплексы. Отмечается, что это были мобильные системы береговой охраны К-300П Бастион-П, назначение которой — уничтожение надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ожидает, что ее правительство “завершит дискуссию к середине лета” относительно того, подавать ли заявку на членство в НАТО.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой шаг Хельсинки “не улучшит” ситуацию с безопасностью в Европе, а московский депутат Владимир Джабаров откровенно добавил, что это будет означать “уничтожение страны”.

Финляндия и Швеция исторически избегали членства в НАТО, чтобы не провоцировать Россию. Но Финляндия имеет 1 271,8-километровую границу с Россией, поэтому была очень обеспокоена полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку в 1939 году СССР вторгся на ее территорию.

По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию значительной военной угрозой, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Тем временем правящая партия Швеции вчера официально приступила к обсуждению возможности подать заявку на членство, что означало бы полное изменение роли в политике Скандинавского королевства, которое оставалось нейтральным в военном плане в течение десятилетий.