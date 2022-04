После заявления Финляндии и Швеции о намерении вступить в НАТО начали появляться видео, свидетельствующие о том, что Россия начинает стягивать к финской границе тяжелое вооружение, в том числе ракетные системы.

Еще после самих заявлений этих стран Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki.

