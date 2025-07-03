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Анастасия Гевко, редактор ленты
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В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко

Максим Устименко

В четверг, 3 июля, в Киеве прошло прощание с военным пилотом Максимом Устименко. 

Об этом сообщают украинские СМИ.

Где прошло прощание с Героем

Отмечается, что церемония прощания прошла в Михайловском соборе в закрытом гробу. После нее запланировали шествие на майдан Независимости. 

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Напомним, летчик первого класса Максим Устименко уничтожил по меньшей мере семь вражеских целей. 

29 июня он погиб, ценой собственной жизни отведя самолет от населенного пункта. За этот подвиг президент Владимир Зеленский удостоил его звания Героя Украины посмертно. 

Известно, что Устименко было всего 32 года. У него остались жена и маленький сын.

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Максим Устименко

Фото: Лилия Аверьянова

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