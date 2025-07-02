Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео

Момент взрыва под Житомиром, после которого вспыхнул масштабный пожар, попал на видеозапись.

Момент взрыва под Житомиром — обнародовано видео

На кадрах, которые распространили в социальных сетях, можно увидеть, как после взрыва возле Житомира в небе появился столб огня и дыма.

В Полиции Житомирской области уточнили, что взрыв произошел вблизи села Березина Глыбочицкой общины.

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По последним данным, сейчас на месте чрезвычайной ситуации работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, патрульные и медики.

Что известно о взрыве возле Житомира

— Точно можем сказать, что ни ракетного, ни дронового удара по окрестностям Житомира не было. В то время Воздушные силы не фиксировали никаких воздушных вражеских целей в небе, поэтому и воздушная тревога не звучала, — заявил журналист Фактов ICTV Олег Корниенко.

По его словам, сначала все говорили, что взрыв произошел в самом Житомире. Но вскоре выяснилось, что взрыв произошел в одном из населенных пунктов.

Как заявил Олег Корниенко, повреждены по меньшей мере 10 частных домов в результате взрывной волны. Некоторые дома уже восстановлению не подлежат, а другие — частично разрушены.

Взрыв неподалеку от Житомира произошел примерно в 18:00 в 20 км от самого областного центра.

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