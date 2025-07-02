Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства

Начиная с 1 июля 2025 года, Пенсионный фонд Украины будет отвечать за внутреннее администрирование социальных выплат, которые получают граждане.

Было ли финансирование социальных выплат в июле, читайте в нашем материале.

Финансирование социальных выплат в июле: какие изменения произошли

На прошлой неделе правительство приняло два постановления, согласно которым Пенсионному фонду Украины передаются полномочия по назначению и выплате отдельных видов государственной помощи, в том числе и социальных стипендий.

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Изменения касаются исключительно внутреннего администрирования, поэтому все, кто имеет право на такие выплаты, продолжат их получать без изменений.

Процесс рассмотрения заявок на социальные выплаты и их ежемесячное начисление станет более оперативным, поскольку он будет полностью цифровизирован и передан в ПФУ.

Кроме того, увеличится количество мест, куда граждане могут обращаться по вопросам социальных выплат из госбюджета: теперь подать заявление можно не только в отделах соцзащиты или ЦПАУ, но и в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Вместо бумажных сведений внедряется цифровой учет. После обращения гражданина в любой удобный пункт приема его заявка мгновенно передается через онлайн-систему на обработку работнику Пенсионного фонда. После рассмотрения средства автоматически будут поступать на банковскую карточку человека в выбранном им банке.

Оцифровка позволит оперативно регистрировать все обращения и существенно ускорить их обработку, а также позволит постепенно погасить ранее накопленные задолженности.

Когда будет финансирование социальных выплат в июле

По информации Пенсионного фонда Украины, 1 июля началось финансирование июльских выплат:

на оплату больничных уже перечислено 78,9 млн грн;

в первый день месяца органы ПФУ предоставили 46,5 тыс. услуг гражданам, обратившимся за помощью;

начало финансирования пенсионных выплат запланировано на 2 июля.

Источник : Минсоцполитики

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