США предоставляют Украине новейшее вооружение, чтобы план РФ провалился — спикер Пентагона

Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине новейшее вооружение, чтобы новый этап полномасштабной войны России на территории нашего государства провалился, уверяют в Пентагоне.

Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, какой будет следующая помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена.

– Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы доставить системы противовоздушной обороны большой дальности в Украину. Министр работает над этим лично с союзниками и партнерами, чтобы увидеть, что они могут сделать, — отметил представитель Пентагона.

Джон Кирби убежден, что агрессия России длится довольно долго – это можно видеть в Украине в течение 46 дней. Он высказал предположение, что Кремль может применить ту же жестокую тактику против мирных жителей, однако сосредоточиться на меньшей территории.