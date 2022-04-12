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Факты / Мир / Мировые новости

США предоставляют Украине новейшее вооружение, чтобы план РФ провалился — спикер Пентагона

Юля Захарченко редактор ленты
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине новейшее вооружение, чтобы новый этап полномасштабной войны России на территории нашего государства провалился, уверяют в Пентагоне.

Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, какой будет следующая помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена.

– Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы доставить системы противовоздушной обороны большой дальности в Украину. Министр работает над этим лично с союзниками и партнерами, чтобы увидеть, что они могут сделать, — отметил представитель Пентагона.

Джон Кирби убежден, что агрессия России длится довольно долго – это можно видеть в Украине в течение 46 дней. Он высказал предположение, что Кремль может применить ту же жестокую тактику против мирных жителей, однако сосредоточиться на меньшей территории.

– Россия имеет долгую историю агрессии. Это можно видеть сейчас в Украине, ежедневно более 46 дней. К сожалению, мы все можем ожидать, что те же жестокие тактики, абсолютное неуважение к человеческой жизни и гражданской инфраструктуре, вероятно, будут продолжаться, но теперь сосредоточены на более географически ограниченной территории. Мы, вероятно, листаем еще одну страницу в той же книге российской жестокости, – считает спикер Пентагона.

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Фото: Getty Images

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