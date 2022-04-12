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Изнасиловал младенца и прислал видео товарищам: Зеленский рассказал о зверстве оккупанта

Юля Захарченко редактор ленты
Изнасиловал младенца и прислал видео товарищам: Зеленский рассказал о зверстве оккупанта

Украинские правоохранители смогли установить личность российского военного, изнасиловавшего младенца. Захватчик присылал своим товарищам видео, где видны издевательства над ребенком.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Литвы. По его словам, российский военный родом из Пскова.

— Установлено даже это лицо (захватчика, изнасиловавшего младенца. — Ред.), российский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, отправлявший товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный, “защитник детей”, — заявил президент.

Зеленский уверен, что российские пропагандисты уже начали оправдывать агрессивные действия вражеского военного против маленького ребенка.

– Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоговорящих, — считает Зеленский.

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Фото: Офис президента

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