Процесс расследования факта геноцида в Украине продлится несколько лет — Белый дом

То, что Байден назвал ситуацию в Украине геноцидом, не изменит политику и не должно сбивать с толку мировых лидеров.

В Белом доме сообщили, что заявление президента США Байдена о том, что в Украине происходит геноцид, не изменит политику США и не должна вводить в заблуждение других мировых лидеров.

— Байден сделал это заявление, чтобы привлечь внимание наблюдателей к разрушенным городав Украины, и говорил он о том, что все мы видим, о том что он чувствует — о зверствах, которые происходят в Украине, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заявила, что юридический процесс определения факта геноцида будет продолжаться. Но она подчеркнула, что Байден выражал свои взгляды как президент США, а не только личную позицию.

— Он президент, и мы здесь для того, чтобы воплощать в жизнь его взгляды, — сказала она.

Псаки также добавила, что Байден, как президент США и лидер свободного мира, может выражать свои взгляды в любой момент.

Псаки сказала, что других мировых лидеров не должны смущать заявления Байдена, которые часто опережают официальные заявления США — сначала о военных преступлениях, а теперь о геноциде.

— Я не думаю, что кого-то смущают зверства, которые мы видим в Украине, — сказала она.

Псаки добавила, что президент Путин прямо сейчас жестоко нападает на гражданское население и жестоко ведет себя с Украиной.

Она сказала, что даже официальное признание геноцида не обязательно изменит политику США.

— Это не изменит политику. Были бы предприняты международные усилия для изучения этого вопроса и расследования на международном уровне. Это часто занимает много лет, — отметила Псаки.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что, вероятно, Соединенные Штаты в конечном итоге определят, что в Украине был совершен геноцид.

Нуланд отметила, что президент США Джо Байден говорил от чистого сердца, когда назвал то, что происходит в Украине геноцидом со стороны РФ и ее сил.

Нуланд заявила, что в США существует процесс сбора доказательств, который длится долгое время, чтобы сделать официальное правительственное определение геноцида.

— Но я собираюсь предсказать, что заявление президента Байден о геноциде, в конечном счете, будет признано, после сбора доказательств. То, что происходит на местах в Украине, не является случайностью. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население, — сказала Нуланд.

На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего влияния на президента РФ, Нуланд ответила, что Путин не заботится о своем народе и своей стране, он заботится только о своих собственных имперских амбициях.