Слова Байдена о геноциде – шаг к суду над Россией – Подоляк

Признание международными партнерами военных преступлений РФ в Украине геноцидом приблизит наказание страны-агрессора. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине.

– Президент США показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы вынудить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом – приближать конец массовых убийств в Украине, – написал он в Twitter.

.@POTUS показав готовність називати ???????? військові злочини геноцидом. Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в ???????? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 13, 2022

Президент США Джо Байден 12 апреля впервые назвал президента России Владимира Путина диктатором, совершающим геноцид в Украине.

В начале апреля советник Байден по национальной безопасности Джейк Салливан еще не называл происходящее в Украине геноцидом.

– Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизней украинского народа поднялся до уровня геноцида, – сказал он тогда.