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Факты / Украина / Политика

Слова Байдена о геноциде – шаг к суду над Россией – Подоляк

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Подоляк

Признание международными партнерами военных преступлений РФ в Украине геноцидом приблизит наказание страны-агрессора. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине.

– Президент США показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы вынудить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом – приближать конец массовых убийств в Украине, – написал он в Twitter.

 

Президент США Джо Байден 12 апреля впервые назвал президента России Владимира Путина диктатором, совершающим геноцид в Украине.

В начале апреля советник Байден по национальной безопасности Джейк Салливан еще не называл происходящее в Украине геноцидом.

– Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизней украинского народа поднялся до уровня геноцида, – сказал он тогда.

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Фото: Офис президента

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