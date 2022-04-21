Велика Британія в четвер внесла до списків санкцій проти Росії ще 26 фізичних осіб і структур, серед яких офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова правління Російської залізниці Олег Білозеров.

Під санкції потрапили також у голову МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський. У списках санкцій опинилася дружина бізнесмена Германа Хана Анжеліка.

Є у списку й підполковник Азатбек Омурбеков, так званий Бучанський м’ясник. Він є командиром підрозділу, який окупував Бучу у Київський області, а його війська скоювали воєнні злочини.

Під санкції потрапив й колишній нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива.

— Підтримував і сприяв вторгненню Росії в Україну. Таким чином, Кива є залученою особою, яка підтримує чи сприяє політиці чи діям, які дестабілізують Україну, підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, — йдеться у поясненні уряду Британії.

Санкційні заходи набули чинності, зокрема щодо 10 структур. Зокрема, санкції торкнулися виробничого підприємства ПРОМТЕХ-Дубна, а також концерну Калашников.

Відносно осіб, що потрапили під санкційні заходи, діє заморожування активів та заборона на відвідування Сполученого Королівства.

Політ або приземлення літаків цих осіб або підприємств вважатимуть кримінальним правопорушенням, а отже Британія за таких обставин вилучатиме повітряні судна, що належать підсанкційним особам, навіть, якщо особа під санкціями перебуває на борту. Російським кораблям також заборонено відвідувати порти Великої Британії.

Напередодні суд дозволив провести заочне розслідування щодо Іллі Киви за підозрою у державній зраді та його антиукраїнськими діями. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

Джерело: Уряд Великої Британії