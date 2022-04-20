Суд дозволив провести заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви за підозрою у державній зраді та його антиукраїнськими діями.

Киві повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

Слідчі ДБР встановили, що екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Зокрема, Кива пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави та публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. За позбавлення Киви депутатського мандату нібито проголосувало 340 нардепів.