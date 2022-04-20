Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

ДБР розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Іллі Киви

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ілля Кива

Суд дозволив провести заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви за підозрою у державній зраді та його антиукраїнськими діями.

Киві повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

Слідчі ДБР встановили, що екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Зокрема, Кива пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави та публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. За позбавлення Киви депутатського мандату нібито проголосувало 340 нардепів.

Читайте
Генерал РФ відмивав кошти в Україні через бізнес-партнера Іллі Киви – ДБР

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДБР

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка