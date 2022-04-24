Турция закрыла небо для военных самолетов РФ, направляющихся в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для всех российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, небо Турции теперь закрыто для всех российских воздушных судов, перевозящих военных РФ в Сирию. Глава МИД Турции отметил, что Россия имела разрешение на три месяца — до апреля 2022 года.

— Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже для гражданских самолетов, направлявшихся в Сирию и доставлявших солдат. Мы давали разрешение на три месяца. У них было разрешение до апреля. Наш президент тоже сказал Путину. Потом полеты прекратились. Мы продолжили процесс как в Монтре, так и в других вопросах. Мы делаем это через диалог, – сообщил министр иностранных дел Турции.

Говоря о диалоге между Россией и Украиной, глава МИД Турции обратил внимание на продолжающиеся переговоры.

– Сейчас есть исчерпывающий текст, который они обсуждают. Кроме того, между лидерами работает закрытая дипломатия. Мы видим, что в этом процессе есть проект совместной декларации, – сказал он.

Мевлют Чавушоглу отметил, что если в переговорах будет достигнут прогресс, тогда глава Кремля Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Турции.

Источник: TRT Haber