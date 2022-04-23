Если состоится “референдум” на оккупированных территориях, Украина выйдет из переговоров с РФ – Зеленский

В случае проведения Россией любых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украина выйдет из переговорных процессов со страной-агрессором.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, комментируя намерения российских наемников провести фейковый референдум в Херсоне.

– Если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах – Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, в Херсоне, в области, Запорожской области, на востоке государства – все должны знать, не помогать оккупантам, – заявил президент Украины.

Владимир Зеленский уверен, что Украина станет самым защищенным государством Европы.

– Все украинцы, особенно оставшиеся в государстве, большинство украинцев, более 90% – не просто готовы, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством. Мы уже такое государство. Мы должны знать, что нам придется защищать свою землю. И это не значит, что нам придется воевать, мы будем опытными. Относительно вопроса безопасности – мы будем самым защищенным государством Европы. Это реалии, с которыми у нас соседство, – считает Зеленский.