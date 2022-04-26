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Факты / Мир / Мировые новости

Партнеры Украины собрали около $5 млрд военной помощи – глава Пентагона

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ллойд Остін Остин

Партнеры Украины рекордными темпами наращивают скорость, с которой оказывают поддержку Киеву в борьбе за свою страну. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Германии во время встречи министров обороны 40 стран на американской военной базе Рамштайн.

— Страны-партнеры уже собрали около $5 млрд военной помощи Украине, из которых $3,7 млрд выделяет администрация США, — отметил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что война России против Украины “входит в новую фазу”.

— Украина верит в то, что может победить, и так думают все здесь. Объявленная цель встречи в Рамштайне – координация и наращивание усилий для предоставления военной помощи Украине, с учетом сосредоточения боевых действий на Донбассе и на Юге Украины, – отметил Ллойд Остин.

Министерство обороны Германии еще в начале встречи в Рамштайне распространило письменное заявление о намерении отправить в Украину зенитные самоходные установки. Информацию об этом также подтвердила глава обороны Германии Кристин Ламбрехт.

База ВВС США в Рамштайне на юго-западе Германии, где проходит встреча министров обороны стран-партнеров Украины, это крупнейший объект ВВС США за пределами страны, где постоянно дислоцировано около 9 тыс. военнослужащих.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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