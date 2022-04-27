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Нидерланды передадут Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000 — Минобороны ФРГ

Илья Нежигай редактор ленты
гаубица сау 20000

Федеральный министр обороны Германии Кристина Ламбрехт проговорилась, что Амстердам собирается поставить в Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет немецкое издание SPIEGEL со ссылкой по итогам конференции 40 министров обороны, заседание которой происходило 26 апреля на американской базе Рамштайн в Германии.

Во время подведения итогов встречи глав минобороны, Кристина Ламбрехт заявила, что кроме поставок зенитных танков Gepard в Украину от ФРГ, украинские вооруженные силы будут также обучены работе с самоходной гаубичной системой Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Как отмечает издание, этими двумя заявлениями Кристина Ламбрехт хочет попытаться смягчить жесткую критику Германии по вопросу о поставках оружия. Правительство Германии уже несколько недель критикуют за нерешительность. Поэтому для министра обороны ФРГ важно еще раз подчеркнуть десяткам министров обороны, приехавшим на конференцию, что правительство Германии достигло настоящего переломного момента, приняв специальный пакет на 100 миллиардов для бундесвера и начав первые поставки оружия.

Официальных сообщений о поставках гаубиц PzH 2000 от Нидерландов еще не было. Более того, в Амстердаме до вчера были сообщения о спорах по поводу того, поставлять ли Украине подобные типы вооружений.

Ранее Факты ICTV уже писали о нидерландской САУ Panzerhaubitze 2000, которая отвечает “вечным” требованиям к любой артиллерийской системе.

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Источник: Spiegel

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