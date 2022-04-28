Парламент Канады признал преступления армии РФ в Украине геноцидом

Палата общин парламента Канады единогласно поддержала постановление, которым признает массовые убийства и пытки украинцев российскими военными геноцидом.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– В нем речь идет о массовых зверствах, систематических случаях умышленных убийств мирных жителей, осквернении трупов, насильственном перемещении украинских детей, пытках, телесных повреждениях, изнасилованиях, – подчеркнул он.

Ермак поблагодарил партнеров из Канады за поддержку, которая поможет остановить страну-агрессора.

14 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к большинству мировых лидеров и согласился со словами президента США Джо Байдена о совершении Россией геноцида в Украине.

По его словам, Канада была одной из первых стран, инициировавшей в Международном уголовном суде процесс привлечения российского диктатора к ответственности за его военные преступления.