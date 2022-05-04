Европейский Союз намерен ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщило агентство AFP в Twitter.

Агентство ссылается на соответствующий документ ЕС, однако не приводит больше деталей.

— ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви, — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл занимается оправданием полномасштабного вторжения России в Украину и называет службу в армии “подвигом”. В одной из последних проповедей он заявил, что “Россия никогда ни на кого не нападала”.

Дипломаты Ватикана из-за вторжения РФ отложили встречу главы РПЦ с Папой Франциском, которая планировалась на июнь в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, инициировавший санкции против Кирилла, говорил, что патриарх занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая “войну и все ужасы, которые происходят в Украине”.

4 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против России.