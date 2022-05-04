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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС официально представил шестой пакет санкций против РФ – что они предусматривают

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
санкції

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против России. Этот санкционный пакет предусматривает четыре направления.

В частности, ожидается, что под новые санкции попадут высокопоставленные российские военные, причастные к военным преступлениям в Буче и Мариуполе.

Еще одно направление санкций предусматривает, что крупнейший российский банк Сбербанк будет отключен от системы банковских переводов SWIFT. Также от SWIFT планируют отключить еще два крупных банка РФ, но Урсула фон дер Ляйен пока их не называла.

Кроме того, три крупных государственных российских телеканала планируют отключить от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС. Они, по словам Урсулы фон дер Ляйен, являются рупором, который усиливает ложь Путина.

ЕС тоже хочет прекратить свою зависимость от российской нефти. Это и является четвертым направлением в шестом пакете санкций.

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— Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти, что позволит нам и нашим партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и сведет к минимуму влияние на мировые рынки. Именно поэтому мы прекратим поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – до конца 2022 года, – добавила президент Европейской комиссии.

Теперь, чтобы представленные ограничения заработали, их должен утвердить Совет ЕС.

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ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ на следующей неделе – Боррель

Источник: Европейская комиссия

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Фото: Depositphotos

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