Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против России. Этот санкционный пакет предусматривает четыре направления.

В частности, ожидается, что под новые санкции попадут высокопоставленные российские военные, причастные к военным преступлениям в Буче и Мариуполе.

Еще одно направление санкций предусматривает, что крупнейший российский банк Сбербанк будет отключен от системы банковских переводов SWIFT. Также от SWIFT планируют отключить еще два крупных банка РФ, но Урсула фон дер Ляйен пока их не называла.

Soon we will celebrate Europe Day.

A day to reflect on our Union.

But also on the future of the EU.

Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022