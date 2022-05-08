Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 74 день войны
Убили Убили
225 детей
Ранили Ранили
>413 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Визит президента США стал бы важным сигналом для Украины — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Зеленський і Байден

Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена стал важным сигналом для Украины. Глава государства Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома – президент крупнейшего демократического общества.

Об этом президент Украины сказал в комментарии иностранному журналисту, который спросил его о возможности Джо Байдена увидеть своими глазами совершенное российскими солдатами в Буче, Бородянке и других разрушенных населенных пунктах под Киевом.

– Это важно. Я думаю очень важно. По нашему мнению, в обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации, — убежден глава государства.

Владимир Зеленский считает, что визит президента США в Украину мог бы быть полезен и самому Джо Байдену.

– США поддерживают нас. Он президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него быть здесь, — подчеркнул украинский президент.

Глава государства также прокомментировал слухи о возможном официальном объявлении войны России против Украины. По мнению Зеленского, это ничего не изменит для Украины. Война длится уже более восьми лет, а полномасштабное вторжение – более 70 дней.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Fox News

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка