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Факты / Украина / Политика

Для Украины это ничего не изменит — Зеленский о слухах “объявления войны” РФ 9 мая

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Страна-агрессор Россия активно готовится и планирует масштабные мероприятия на 9 мая. В мировых СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что президент РФ Владимир Путин на параде объявит общенациональную мобилизацию и официальную войну против Украины.

Несмотря на большие потери среди российских солдат, вражеской техники и провал первоначальных агрессивных планов, РФ по-прежнему хочет уничтожить Украину и ее народ, о чем открыто говорит, пока еще прикрываясь “специальной военной операцией”.

Президент Владимир Зеленский считает, что какие бы заявления не сделал глава Кремля Путин во время парада в Москве, Украина не услышит ничего нового. Для нашего государства это не будет иметь никакого значения, поскольку РФ уже убивает мирных жителей и украинских военных.

– Для нас это ничего не меняет. Война длится уже восемь лет, а полномасштабная война – более 70 дней. Российские войска уничтожают украинские города, которые можно показывать в голливудских ужастиках, — убежден президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что так называемая “победа” для российских солдат – это разрушение и убийство всего цивилизованного мира.

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Источник: Fox News

Фото: Офис президента

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