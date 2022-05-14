Правительство Канады готово помочь вывезти зерно из украинских портов, предоставив свои корабли.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

— Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается, — отметила она.

По словам министра, цивилизованному миру нужно сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. Иначе в мире может начаться массовый голод.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

Так, в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Также заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

Кроме того, Украина не исключает возможности создания гуманитарного коридора через Беларусь для того, чтобы поставить украинское зерно в страны Балтии из-за сжатых сроков для налаживания экспортной логистики.

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Источник: СTV