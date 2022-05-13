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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Экспортировать украинское зерно в страны Балтии можно гумкоридором через Беларусь – Качка

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зерно

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина не исключает возможность создания гуманитарного коридора через Беларусь для того, чтобы поставить украинское зерно в страны Балтии из-за сжатых сроков для налаживания экспортной логистики.

– Наибольшую способность по перевозке коммодитиза имеют балтийские порты – Литвы, Латвии и Эстонии. Совместимость железнодорожных путей в этом направлении технически упрощает перевозку… Если мы задаем вопрос о разблокировке наших портов, то теоретически можно задать вопрос и о гумкоридорах через Беларусь, – цитирует заявление Качки Интерфакс-Украина.

Замминистра уточнил, что политически эта опция является менее приемлемой, чем разблокировка портов. По его словам, никто не может гарантировать, что такие поставки более безопасные, чем по морю, так как там фиксируют перемещение войск и есть проблемы из-за непредсказуемости действий Беларуси.

– Однако Украина не исключает никаких вариантов. Если бы у нас не было давления времени, можно было бы сконцентрироваться исключительно на западной границе. Но время поджимает – вопрос надо решить до осени, – отметил торговый представитель.

Он утверждает, что Украина обращалась за помощью в этом вопросе к ФАО, Всемирной торговой организации и ООН.

– То, что будет обеспечиваться международным давлением третьих сторон, то и будет использоваться… Если их гарантии позволят ездить через Беларусь – будем везти через Беларусь, если морем – еще лучше, – сказал Качка.

В Минэкономики считают, что в ближайшие три месяца полностью обеспечить экспорт через западную границу будет невозможно, хотя это можно сделать в ближайшие годы.

Отметим, что Украина сейчас испытывает не только логистические, но и бюрократические трудности с экспортом украинского зерна через Евросоюз. 

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