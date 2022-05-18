Май, 17 в 23:53

Стали известны требования Турции касательно того, что должно измениться, чтобы они не заблокировали заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех высокопоставленных турецких чиновников, которые решили говорить на условиях анонимности, так как не уполномочены публично сообщать о внутренних обсуждениях в правительстве.

Как известно, для вступления новых стран в Северноатлантический альянс необходимо согласие всех стран, участвующих в блоке.

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Курды

Официальная Анкара настаивает на том, чтобы все новые кандидаты на членство в НАТО признали озабоченность Турции курдскими военизированными формированиями — как внутри Турции, так и за ее границами в Сирии и Ираке.

Это стало основным источником напряженности в альянсе, поскольку, хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией на территории Турции, многие из них поддерживают и даже вооружают ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе против Исламского государства.

Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только РПК, но и ее филиалы, прежде чем им будет позволено присоединиться к блоку. Турецкие чиновники заявили, что признание РПК террористической организацией недостаточно: скандинавские кандидаты в НАТО должны сделать больше для пресечения деятельности сторонников РПК, которые, по их мнению, активно действуют в их странах.

Экспорт вооружений

Анкара также хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Турции, наряду с несколькими другими членами Европейского союза, после ее вторжения в Сирию в 2019 году, чтобы оттеснить YPG от границы, сказали чиновники.

Хотя торговля оружием Турции с этими двумя странами незначительна, и она не стремится к крупным оборонным закупкам с ними, чиновники заявили, что Анкара принципиально не согласится на расширение военного альянса за счет стран, которые блокируют сделки по продаже оружия. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом публично, сказав, что ограничения на поставки оружия “противоречат духу” альянса.

Прошлые ошибки

Турция приняла возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах после того, как в 1974 году между двумя странами произошла война за Кипр, и стремится не повторять того, что, по словам официальных лиц, сейчас в Анкаре считают ошибкой.

Афины и их кипрские союзники впоследствии стали ключевым препятствием на пути Турции к членству в ЕС, отвергли голосование в ООН по плану объединения Кипра и постоянно участвовали в территориальных спорах с Турцией за части Эгейского и Средиземного морей.

Извлекая уроки из событий прошлого, чиновники заявили, что было бы неразумно ожидать, что Турция изменит курс и согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если сначала не будут разрешены споры, а скандинавские страны публично не заявят о солидарности с Турцией в борьбе с курдскими группами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, который 19 мая вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон отправляется в Вашингтон, сказал, что он “оптимистично” настроен по отношению к позиции Турции, которую можно “урегулировать путем дискуссий”, не затрагивая при этом никаких конкретных требований Анкары.

Этому способствовала агрессия России против Украины, которая сильно всколыхнула Северный регион. Bloomberg отмечает, что такое волнение из-за действий РФ означает, что политики из Северной Европы и Турции могут быть готовы найти компромисс.

Другие требования

Хотя официальные лица заявили, что Турция не собирается торговаться по вопросам, выходящим за рамки позиции Финляндии и Швеции по курдскому конфликту, недовольство Анкары Северноатлантическим альянсом очень велико, и список ее желаний длинный.

Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу перспективных самолетов F-35, от которой она была отстранена после покупки у России систем противоракетной обороны С-400. У нее также есть нерешенный запрос к США на приобретение десятков военных самолетов F-16s и комплектов модернизации для своего существующего флота. Кроме того, Турция хочет, чтобы США отменили санкции в связи с наличием у нее ракет С-400.

Использовать свои рычаги влияния на расширение НАТО для достижения любой из этих целей будет непросто. Но Турция показала, что она готова глубоко копать и даже терпеть ущерб для своей экономики в недавних геополитических спорах по поводу задержанного американского пастора, российской ракетной сделки или военных кампаний против курдов.

Связи с Россией

Турецкие чиновники отвергли идею о том, что противодействие Анкары вступлению Швеции и Финляндии в НАТО как-то связано с ее связями с Россией или дружбой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

— Турция ищет средний путь в войне на Украине, пытаясь сбалансировать свои связи как с Москвой — что крайне важно для защиты турецких войск, размещенных в Сирии, — так и с Киевом, которому Анкара поставляет вооруженные беспилотники, — пишет издание.

Турция проводит внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами и согласится на расширение НАТО, если будут удовлетворены ее опасения в отношении северных стран, сказали чиновники.

Напомним, ранее президент Турции заявил, что якобы пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Однако причины такого отказа так и не прозвучали в заявлении турецкого лидера.

Перед этим Швеция анонсировала визит дипломатов в столицу Турции, чтобы убедить Анкару в целесообразности членства обеих скандинавских стран в Североатлантическом альянсе.