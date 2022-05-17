Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что якобы пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Об этом пишет Anadolu.

Так, Эрдоган уточнил, что Анкара не даст своего согласия, так как Швеция и Финляндия ввели санкции против Турции.

Также лидер Турции в очередной раз обвинил обе страны в том, что они поддерживают “курдских террористов”.

– Анкара не может дать согласие на вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций, – сказал Эрдоган.

Напомним, Швеция анонсировала визит дипломатов в столицу Турции, чтобы убедить Анкару в целесообразности членства обеих скандинавских стран в Североатлантическом альянсе.

Источник: Anadolu